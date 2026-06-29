Fudbal

LAPSUS ILI SAMOUVERENOST?! Selektor Hrvatske: "Kada prođemo Portugal, videćemo šta i kako dalje!"

Filip Milošević

29. 06. 2026. u 08:42

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Fudbaleri Hrvatske igraće u šesnaestini finala Mundijala protiv Portugala. Na papiru Kristijano Ronaldo i drugovi su favoriti, ali to ništa ne mora da znači na terenu. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić obratio se javnosti pred ovaj duel.

ЛАПСУС ИЛИ САМОУВЕРЕНОСТ?! Селектор Хрватске: Када прођемо Португал, видећемо шта и како даље!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephanie Scarbrough

“Cilj je bio da prođemo grupu. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, srećan sam što izgledamo sve bolje i bolje. Pobedili smo i sad je to ono što smo hteli. Tek sad kreće najvažniji deo, a to je Portugal. Imali smo Englesku kad smo izgubili jer smo poklonili tri gola. Panama, malo grč, malo strah, ali pobeda, i na kraju Gana i pobeda. Idemo dalje, okrećemo se Portugalu. Kad prođemo Portugal, onda ćemo pričati šta dalje” rekao je Dalić.

Upravo je taj poslednji deo izjave izazvao polemiku, pošto je ostalo nejasno da li je selektor Hrvatske izrazom kad prođemo Portugal već unapred upisao trijumf, ili je samo nespretno mislio na momenat kada se sama utakmica završi. O narednom rivalu ima visoko mišljenje.

“Imaju odlične igrače, vrhunska su reprezentacija i jedni od favorita za osvajanje. Oni imaju Ronalda kao što mi imamo Luku. Dobro se poznajemo i biće teško. Martinez je odličan trener, kvalitetan i neće biti lako. Mi ćemo nastaviti da radimo kako smo radili do sada” poručio je strateg Hrvata.

Novinari su ga podsetili na podatak da Hrvatska pod njegovim vođstvom nikada nije pobedila Portugal u zvaničnom meču.

“Nisam opterećen time, ali ovo je prilika da se sruši ta tradicija. Sad je vreme da to popravimo, veliki protivnik i velika utakmica. Ovo će nam biti vrh svega, ako to prođemo, bićemo ponosni. Biće ovo veliki test za nas” zaključio je Dalić.

Duel između Hrvatske i Portugala na programu je u noći između četvrtka i petka od 1.00 čas po našem vremenu.

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