BELGRADE MUSIC WEEK: Velika završnica uz hitove Stefana Đurića Raste (FOTO)
VEČERAS je završeno i četvrto veče festivala "Belgrade Music Week".
Kao poslednji izvođač za večeras bio je reper Stefan Đurić Rasta.
Publiku je svojim hitovima podigao na noge i oduševio sve prisutne.
Njegovim koncertom je i završen ovogodišnji "Belgrade Music Week".
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