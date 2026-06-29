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BELGRADE MUSIC WEEK: Velika završnica uz hitove Stefana Đurića Raste (FOTO)

Д. Цакић

29. 06. 2026. u 00:41

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VEČERAS je završeno i četvrto veče festivala "Belgrade Music Week".

BELGRADE MUSIC WEEK: Велика завршница уз хитове Стефана Ђурића Расте (ФОТО)

Foto: Novosti

Kao poslednji izvođač za večeras bio je reper Stefan Đurić Rasta.

Publiku je svojim hitovima podigao na noge i oduševio sve prisutne.

Foto: Фото: Новости

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Njegovim koncertom je i završen ovogodišnji "Belgrade Music Week".

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