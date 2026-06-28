Politika

"AMBULANTA ĆE DOLAZITI ČEŠĆE, NA SVAKE DVE NEDELJE": Vučić saopštio sjajne vesti za narod u Senjskom rudniku

В.Н.

28. 06. 2026. u 14:36

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa narodom u Senjskom rudniku i obišao mobilnu ambulantu.

АМБУЛАНТА ЋЕ ДОЛАЗИТИ ЧЕШЋЕ, НА СВАКЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ: Вучић саопштио сјајне вести за народ у Сењском руднику

Foto: Novosti

 - Sve najbolje vam želim, ambulanta će dolaziti češće, na svake dve nedelje - poručio je predsednik okupljenim građanima.

- Super je unutra, videli ste kako izgleda. Morali smo ovo mnogo ranije. Srećan sam kad sam video kako ova ambulanta izgleda. Neću još dugo da budem srećan, jer moram da tražim nove izazove za ljude. Ovo ide u još 15 gradova i opština i nabavišemo još 45 odjednom. Sutra u 18 sati mnogo novih stvari ću saopštiti za građane.

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