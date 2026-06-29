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SRBIJA NAMUČILA AMERIKU: Poraz "plave čete" u Ligi nacija

Filip Milošević

29. 06. 2026. u 08:28

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Odbojkaši Srbije poraženi su večeras od Amerikanaca rezultatom 3:1 u meču osme runde Lige nacija.

СРБИЈА НАМУЧИЛА АМЕРИКУ: Пораз плаве чете у Лиги нација

Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po setovima je bilo 25:12, 25:23, 24:26 i 25:17. Srbija posle druge sedmice Lige nacija ima skor 4-4.

Amerikanci su prelako dobili prvi set, ali su u drugom "orlovi" zaigrali mnogo bolje, vodili su 18:12 i 22:20, ali nisu uspeli da osvoje taj set. Posle velike borbe u trećem setu Srbija smanjuje na 2:1, ali su u četvrtom setu Amerikanci dominirali i tako lako stigli do šeste pobede u takmičenju, uz dva poraza. 

Srbija će biti domaćin treće sedmice Lige nacija, od 15. do 19. jula u Beogradskoj Areni.

Izabranici Georgea Krecua igraće protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije.

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