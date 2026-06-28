PETAR ĐURIĆ PRIVEDEN U KRALJEVU: Vređao predsednika, vozač pozitivan na drogu!
BLOKADERI predvođeni Petrom Đuricem, pijani i drogirani zaustavljeni od stane policije u Kraljevu posle blokaderskog skupa.
U vratima automobila pronađen noz!
Veceras u 20,45 časova u Kraljevu zaustavljen autonobil marke 'Porsche Cayenne' kojim je upravljao P. A.
Na mestu suvozača u vozilu su bile cetiri osobe među koima i Đurić Petar, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe".
Pomenuta lica su se u tom trenutku vraćala sa studentskog blokaderskog protesta koji je održan u Kraljevu, pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".
Pregledom vozila, u vratima vozača, pronađen je jedan nož dužine sečiva 14cm koji je od vozača privremeno oduzet.
Petar Đurić je vređao policakce, ponašao se nepristojno i drsko.
Vozač P. A. je testiran na psihoaktivne supstance, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na kanabinoid i benzodijazepine.
Petar Đurić je alkotestiran, kojom prilikom je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu. Isti je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.
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