PETAR ĐURIĆ PRIVEDEN U KRALJEVU: Vređao predsednika, vozač pozitivan na drogu!

BLOKADERI predvođeni Petrom Đuricem, pijani i drogirani zaustavljeni od stane policije u Kraljevu posle blokaderskog skupa.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

U vratima automobila pronađen noz!

Veceras u 20,45 časova u Kraljevu zaustavljen autonobil marke 'Porsche Cayenne' kojim je upravljao P. A.

Na mestu suvozača u vozilu su bile cetiri osobe među koima i Đurić Petar, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe".

Pomenuta lica su se u tom trenutku vraćala sa studentskog blokaderskog protesta koji je održan u Kraljevu, pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".

Pregledom vozila, u vratima vozača, pronađen je jedan nož dužine sečiva 14cm koji je od vozača privremeno oduzet.

Foto: Novosti

Petar Đurić je vređao policakce, ponašao se nepristojno i drsko.

Vozač P. A. je testiran na psihoaktivne supstance, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na kanabinoid i benzodijazepine.

Petar Đurić je alkotestiran, kojom prilikom je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu. Isti je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.