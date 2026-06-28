Politika

"IMA MNOGO TOGA DA SE NAUČI OD NARODA" Vučić o glasanju na skupu u Beogradu: Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke

В.Н.

28. 06. 2026. u 10:23

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i tom prilikom je govorio i o glasanju koje je organizovano na velikom skupu u Beogradu i otkrio je koliko je listića ubačeno.

ИМА МНОГО ТОГА ДА СЕ НАУЧИ ОД НАРОДА Вучић о гласању на скупу у Београду: Убачено је 60.000 листића, прегледаћу поруке

FOTO: Novosti

- Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke koje su građani pisali juče. Ima mnogo toga da se nauči od naroda - rekao je on.

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