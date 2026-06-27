"SAN JE POSTAO STAVRNOST": Dušan Alimpijević oduševeljen zbog ulaska Bešiktaša u Evroligu

DUGO je sanjao i konačno je postalo java. Dušan Alimpijević će kao trener predvoditi Bešiktaš u Evroligi. Nije mogao da sakrije zadovljostvo zbog toga selektor Srbije.

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On je istakao da mu je ovo bio cilj kad je pre tri godina seo na klupu kluba iz Istanbula.

- Kada sam pre tri godine došao u Bešiktaš i video sve što klub predstavlja – omladinsku školu, navijače, strast prema košarci i veličinu kluba – rekao sam da mi je san da sa Bešiktašom igram Evroligu. I da, sada je to stvarnost. San je postao stvarnost. Veoma sam uzbuđen i srećan. Ipak, nije najvažnije kako se ja lično osećam niti koliko sam ponosan. Najvažniji su naš klub i naši navijači jer je zaista ovo veliki dan za Bešiktaš i sve njegove pristalice - rekao je Alimpijević "Eurohoops".

Ambicije će zavisiti od toga kakav se tim oformi.

- Pre svega moramo da vidimo kakav ćemo tim sastaviti. Tek tada možemo da govorimo o tome šta je realno i kakva bi trebalo da budu naša očekivanja. Kao klub koji prvi put ulazi u Evroligu, moramo da pokažemo da možemo da budemo konkurentni, da igramo dobru košarku i da naši navijači i svi koji vole Bešiktaš uživaju u onome što vide na terenu. Biće sjajno i za naše navijače što će svi veliki evropski klubovi dolaziti u našu dvoranu.

Svestan je koliko je Evroliga zahtevno takmičenje.

- Kao što sam i ranije govorio, tokom cele sezone moramo da budemo stabilni. Evroliga je potpuno drugačije takmičenje. Oni koji u njoj nisu učestvovali ne mogu da zamisle koliko raspored može da bude zahtevan i koliko uspona i padova donosi. U ovom trenutku naš prioritet je da, pošto smo kasnije od ostalih ušli na tržište Evrolige, formiramo kvalitetan tim koji može da doprinese i da se ravnopravno takmiči na dva veoma zahtevna fronta.

Otkrio i da se nije krenulo sa sklapanjem tima dok nije stigla konačna potvrda za učešće u elitnom takmičenju.

- Pre zvanične objave nismo započeli posao jer ne bi bilo profesionalno praviti tim po različitim scenarijima dok još nismo znali u kom ćemo takmičenju igrati. Zato smo odmah čim je objavljeno da igramo Evroligu krenuli sa radom. Naravno, unutar kluba smo već imali određene ideje i planove i zadovoljni smo onim što smo pripremili. Sada ćemo početi da dovodimo nova pojačanja.

Turska sad ima tri predstavnika u Evroligi. Pored Bešitakta, tu su još stalni učesnicni - Fenerbahče i Efes.

- Pre svega, verujem da je tursko tržište izuzetno snažno. Kada pogledate ulaganja, infrastrukturu, navijače i gradove, mislim da Turska u budućnosti svakako zaslužuje tri predstavnika u Evroligi. Zaista verujem da ova zemlja zaslužuje najmanje tri kluba u tom takmičenju. Zato smatram da Bešiktaš može da bude odličan partner Evroligi tokom mnogo godina. Naredna sezona će zbog toga biti veoma važna, posebno u trenutku kada se razgovara o proširenju lige na 24 ili čak 30 timova. To će biti prilika da Bešiktaš pokaže da pripada Evroligi. Kao što sam rekao, naši navijači će svim evroligaškim klubovima pružiti potpuno drugačiju atmosferu, onu na najvišem mogućem nivou - zaključio je Alimpijević.

Podsetimo, Bešiktaš će u sezoni 2026/27 nastupiti umesto Monaka koji se spustio u Evrokup.

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