"KO SI BRE TI?" Predsednik najavio tačan datum kada portal kreće sa radom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će portal "Ko si bre ti?" na koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom u utorak, 30. juna.

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Vučić je u Inđiji, gde je razgovarao sa građanima koji su peške krenuli u Beograd kako bi u subotu učestvovali na skupu "Srbija, jedna porodica", rekao da je odštampano 60.000 listića na kojima će građani u subotu moći da zaokruže pet tema koje smatraju kao prioritetne i dodao da bi on kao običan građanin zaokružio nedovoljno pokazivanje brige o ljudima.

Na pitanje šta bi, kada bi kao običan građanin došao na skup 27. juna, na listiću zaokružio od ponuđenih tema kao najvažnije, podsetio da ima 15 tačaka i da bi se on mučio kojih pet da zaokruži.

- Mučio bih se oko toga da izaberem pet. Namerno smo stavili da može da se zaokruži pet tema jer bi inače svako zaokružio svih 15. Hoćemo da vidimo šta je ljudima najvažnije. Nekome je najvažnije Kosovo i Metohija, nekome je najvažnija Evropska unija, nekome je najvažnije zdravstvo, nekome je najvažnije obrazovanje, nekome je najvažnija briga o ljudima. Baš smo zato hteli da vidimo šta je to što ljudi doživljavaju kao najvažnije - kazao je Vučić.

Dodao je i da sa druge ostavljeno da svako može da napiše šta on lično misli, a što ne piše tu na papiru ili kakav je problem sa kojim se suočava i kako može država da pomogne.

Kako je dodao, odštampano je 60.000 glasačkih listića jer, kako je naveo, koliko god ljudi da bude, neće moći svi da dođu do tih glasačkih kutija.

- Pretpostavljam da će biti nešto više ljudi, ali pitanje je zbog vremenskih uslova. U svakom slučaju, to će za nas biti jedan lakmus papir da vidimo šta je to što ljudi stvarno žele, jer mi želimo njih da čujemo, želimo da čujemo ljude - kazao je Vučić.

Istakao je da je problem to što se ne pokazuje dovoljno brige o ljudima.

- Moj je problem šokiranost ljudi koji nisu verovali da ću smeti da izađem među radnike. Vi vidite, oni meni zvižde i dok mi zvižde, ja idem pravo prema njima. Ja nemam problem sa tim jer sam video da je reč o ljudima koji nisu došli s kamenicama i motkama, koji nisu političari, nego pristojni ljudi koji se bore za svoju egzistenciju, koji traže nešto, neka prava za sebe. I ne možete to uvek da uradite, ali kad god mogu, tako nešto ću da napravim - rekao je Vučić.

Kako je dodao, toga nedostaje jer i te ljude i neke druge ljude uvek mora da primi neko drugi.

- Kritikovao sam i Vladu i ministre zašto niste primili sindikate prosvete, primaju ih sutra, ali nemoguće je da ih niste primili devet meseci. Kako je to moguće? Ne morate sa njima da ste saglasni. Ja sam se sa njima svađao neverovatno žestoko i mislim da sam ja bio u pravu u nečemu i oni, pa onda dođete do nekog kompromisa, do neke sredine, ali saslušate ljude, morate da pokažete brigu - naglasio je Vučić.

Vučić je dodao da ga posebno iritira korišćenje rotacija na službenim kolima funkcionera. Kako je naveo, blindirana vozila je on obezbedio državi i to bez dinara jer su mu prijatelji poslali i dali Srbiji i to ne samo na korišćenje, već i u vlasništvo.

- Od šeika Muhameda sam dobio tri plus tri automobila i sve sam dao državi - rekao je Vučić.

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