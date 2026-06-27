TUGA ZA FUDBALERA HOLANDIJE: Kodi Gakpo primio užasne vesti tokom Mundijala
DOK se Holandija priprema za utakmicu šesnaestine finala Svetskog prvenstva, užasnu vest dobio je fudbaler Kodi Gakpo.
Jedan od najboljih igrača ove reprezentacije saznao je da je preminulo njegovo nerođeno dete.
Tužnu vest je na Instagramu objavila njegova devojka Noa van der Bij.
- Slomljenog srca obaveštavamo vas da je naš sim preminuo tokom trudnoće - napisala je Der Bij.
Ona je trebalo da se porodi u oktobru, a sinu su planirali da daju ime Elajdža Rafael Gakpo.
- Otišli smo u crkvu da upalimo sveću. Nakon toga, prošetali smo sa našim sinom Samjuelom do crkvenog igrališta. Tamo je bilo još jedno dete, zvao se Elajdža. Nijedan lepši znak nije mogao doći od Boga. Podsetio nas je da naš mali dečak nikada nije daleko - istakla je ona.
Na tužne vesti reagovao je i fudbaler Liverpula.
- Ovo je neverovatno teško vreme za našu porodicu. Ljubazno molimo za privatnost i prostor. Hvala vam na razumevanju - napisao je Gakpo na Instagramu.
Uprkos tragediji, Gakpo je ostao u reprezentaciji. Holandija u šesnaestini finala igra protiv Maroka.
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