GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost (VIDEO)

GRAĐANIN koji je iz Vrbasa stigao na veličanstveni skup ispred Skupštine Srbije oštro je reagovao na pretnje i ponašanje blokadera. On je poručio da Srbija ostaje demokratska država koja teži sabornosti, uprkos onima koji po diktatu Jova Bakića propagiraju jednoumlje i nasilje.

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- Oni (blokaderi) optužuju za jednoumlje, a oni to rade. Ko se ne slaže s njima, kažu da će da ga jaše, a šta je to nego jednoumlje... hoće da jašu?! Jovo Bakić je neki reper za to kako treba da se krene? Mi smo jedan narod, jedini smo ostali na Balkanu kao multinacionalna država... ni za vreme rata nikoga nismo dirali. Kad mi neko pomene jahanje, tu prestaje svaki razgovor. Mi smo demokratsko društvo u kome vi i ja možemo da mislimo različito - rekao je za "Novosti" građanin Vrbasa koji je danas došao u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.