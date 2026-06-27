HRVATI DRHTE OD STRAHA! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu

FUDBALSKA reprezentacija Hrvatske će većeras od 23.00 igrati protiv Gane, a meč je za Zlatka Dalića biti ili ne biti.

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobeda protiv "crnih zvezda" je imperativ za "kockaste", a iako je Gana već prošla dalje, sigurno je da neće nositi "belu zastavu" protiv ekipe koja je prethodno Svetsko prvenstvo završila na trećoj poziciji.

Hrvati se nisu do sada nikada našli u ovakvoj situaciji. Nakon poslednjih mečeva u grupi "G" i prolaska Belgije i Egipta komšije su dobile ne tako dobre vesti.

Belgijanci su sa 5:1 savladali Novi Zeland i tako zauzeli prvo mesto u grupi, dok su Egipćani remijem sa Iranom došli do druge pozicije.

Hrvatska je sada u nebranom grožđu jer je Iran došao do trećeg bora i trenutno su zbog gol razlike "kockaste" spustili na sedmo mesto.

Obe reprezentacije imaju jednak broj bodova, ali je Iran u prednosti zbog gol razlike 3-3, a Hrvati imaju 3-4.

Gana je već prešla grupu, ali daleko od toga da će se predati protiv bronzanih iz Katara.

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