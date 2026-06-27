PASTA SALATA: Savršen letnji recept
Spoj testenine, tunjevine, leblebija, sočnog čeri paradajza, maslina i svežeg bosiljka, uz mirisno maslinovo ulje i začine, donosi ukuse Mediterana pravo na vaš sto.
Sastojci
- 300 gr testenine (školjke)
- 1 konzerva tunjevine
- 200 gr kuvanog leblebija
- 200 gr čeri paradajza
- šaka crnih maslina
- svež bosiljak
- 1 manja crvena glavica luka
- 4 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika limunovog soka
- so, sveže mleveni biber
- prstohvat origana
Priprema:
Testeninu skuvajte prema uputstvu i ostavite da se prohladi. Dodajte oceđenu tunjevinu, leblebije, prepolovljen čeri paradajz, masline, sitno seckani crveni luk i listove bosiljka. Posebno umutite maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i origano, pa prelijte salatu i lagano izmešajte. Poslužite odmah ili dobro rashlađeno.
Uživajte!
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