Salate i čorbe

PASTA SALATA: Savršen letnji recept

Milena Tomasevic

27. 06. 2026. u 23:00

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Spoj testenine, tunjevine, leblebija, sočnog čeri paradajza, maslina i svežeg bosiljka, uz mirisno maslinovo ulje i začine, donosi ukuse Mediterana pravo na vaš sto.

ПАСТА САЛАТА: Савршен летњи рецепт

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr testenine (školjke)
  • 1 konzerva tunjevine
  • 200 gr kuvanog leblebija
  • 200 gr čeri paradajza
  • šaka crnih maslina
  • svež bosiljak
  • 1 manja crvena glavica luka
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika limunovog soka
  • so, sveže mleveni biber
  • prstohvat origana

Priprema:
Testeninu skuvajte prema uputstvu i ostavite da se prohladi. Dodajte oceđenu tunjevinu, leblebije, prepolovljen čeri paradajz, masline, sitno seckani crveni luk i listove bosiljka. Posebno umutite maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i origano, pa prelijte salatu i lagano izmešajte. Poslužite odmah ili dobro rashlađeno.

Uživajte!

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