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NOKAUT NA STARTU: Mladi vaterpolisti Srbije izgbili od Mađarske na Svetskom prvenstvu

Slobodan Krstović

27. 06. 2026. u 21:26

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LEKCIJA na startu. Vaterpolisti su u prvom kolu grupe B SP do 18 godina u portugalskom Rio Majoru izgubili od branioca titule, Mađarske – (0:4, 4:5, 2:5,).

НОКАУТ НА СТАРТУ: Млади ватерполисти Србије изгбили од Мађарске на Светском првенству

Foto: Depositphotos / vverve

Mađari su meč prelomili u prvih deset minuta kada su poveli sa 5:0. Srbi nisu uspeli da uhvate priključak i ozbiljnije pripreete velikom rivalu. U našem timu po dva gola dali su Vojinović, Drobnjaković i Želić.

Prve dve selekcije plasiraće se direktno u četvrtfinale, a treća i četvrta igraće u osminifinala sa jednom od najuspešnijih selekcija Druge divizije.

"Delfini" se u nedelju (19.00) u drugom kolu sastaju sa Crnom Gorom, koja je bila bolja od Hrvatske – 16:12.

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