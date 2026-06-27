NOKAUT NA STARTU: Mladi vaterpolisti Srbije izgbili od Mađarske na Svetskom prvenstvu

LEKCIJA na startu. Vaterpolisti su u prvom kolu grupe B SP do 18 godina u portugalskom Rio Majoru izgubili od branioca titule, Mađarske – (0:4, 4:5, 2:5,).

Foto: Depositphotos / vverve

Mađari su meč prelomili u prvih deset minuta kada su poveli sa 5:0. Srbi nisu uspeli da uhvate priključak i ozbiljnije pripreete velikom rivalu. U našem timu po dva gola dali su Vojinović, Drobnjaković i Želić.

Prve dve selekcije plasiraće se direktno u četvrtfinale, a treća i četvrta igraće u osminifinala sa jednom od najuspešnijih selekcija Druge divizije.

"Delfini" se u nedelju (19.00) u drugom kolu sastaju sa Crnom Gorom, koja je bila bolja od Hrvatske – 16:12.