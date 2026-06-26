Politika

MOĆNO! Vučić podelio snimak novog autoputa - pogledajte kako izgleda (VIDEO)

В. Н.

26. 06. 2026. u 12:22

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NOVA deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, biće svečano puštena u saobraćaj danas u 17.00 časova, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak te deonice.

МОЋНО! Вучић поделио снимак новог аутопута - погледајте како изгледа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem „Miloš Veliki“ u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije. 

"Zajedno gradimo budućnost! Ponosan na Srbiju i njene građane!", poručio je predsednik na Instagramu!

Prvi digitalni auto-put u punom profilu

Prema informacijama iz preduzeća „Koridori Srbije“, saobraćaj će se na novootvorenoj deonici od danas odvijati u punom profilu auto-puta (sa po dve kolovozne i jednom zaustavnom trakom u oba smera), projektovanom za brzine do 130 km/h. 

Završetkom ovog dela Moravskog koridora (auto-put A5), Srbija ubrzano korača ka spajanju Koridora 10 i Koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države.

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