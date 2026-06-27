MILANO, KAO TEHERAN: Šiitska invazija za Ašuru

MILANO poput Teherana ili Islamabada. To je slika koju je grad preneo svojim stanovnicima i turistima dok su se muslimani iz cele Lombardije i šire okupljali na Trgu Duka d'Aosta, ipred centralne železničke stanice, na povorci Ašura.

Foto: beatrice preve / Panthermedia / Profimedia

Hiljade ljudi obučenih u crno ispunilo je trg ispred glavne železničke stanice severne Italije, a zatim je je marširalo niz ulicu Vitor Pizani, blokirajući saobraćaj. To je bila šiitska verska povorka u znak sećanja na mučeništvo imama Huseina, koje se dogodilo u Kerbali 680. godine, a slavi se udaranjem muškaraca u grudi.

A žene? One su prisutne, ali nevidljive oku, pokrivene velom, odvojene od muškaraca, skrivene iza ograda i postavljene iza crne tkanine. „Još jedan primer očigledne diskirminacije žena, koja je postala uobičajena u mnogim muslimanskim zajednicama. Da li gradonačelnik Milana Đuzepe Sala ima nešto da kaže o ovim slikama? Da li i Demokratska stranka smatra ove scene kulturnim obogaćivanjem i pozitivnim oblikom integracije? Hoće li feminitkinje ostati neme kao i obično umesto da e pozabave pitanjem islamskog patrijrahata“, rekla je Silvija Sardone zamenica sekretara Lige i gradska odbornica u Milanu koja je prva prikupila slike „novog“ muslimanskog grada.

Islamska zajednica je, međutim uspela da „preuzme“ veliki deo Milana za proslavu čije su karakteristike su u oštroj suprotnosti sa zapadnim vrednostima slobode i emancipacije žena, za koje se prestonica uvek ponosno zalagala. „Demonstracija snage koja pokazuje sve rasprostranjeniju i zabrinjavajuću islamizaciju Italije! Tako je nazvala tu manifestaciju Sardone, dok su se ogromne komemorativne islamske zastave dugo vijorile gradom usred mora ljudi, „broj prisutnih je i sve očigledniji islamizam su zapanjujući“, objasnila je Sardone, koja se godinama bori protiv nezaustavljivog domino efekta za kulutru koja ne odražava grad i njegovu vekovnu tradiciju.