Umro novinar Marko Pantic, poznatiji kao Ludo Pero

Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama i prijateljima poznatiji kao Ludo Pero, preminuo je, iznenada, sinoć u Beogradu.

Foto: Novosti

Rođen je 1990. godine, a svoju novinarsku karijeru započeo je u Srpskom telegrafu. Tokom godina radio je kao novinar portala Novosti i televizije Studio B, gde je ostavio prepoznatljiv pečat svojim radom i posvećenošću profesiji.

Izveštavao je sa gotovo svih značajnijih domaćih i svetskih muzičkih događaja, a zahvaljujući profesionalnosti, neposrednosti i vedrom duhu stekao je poštovanje brojnih estradnih umetnika i kolega sa kojima je sarađivao.

Marko Pantić ostaće upamćen kao vrstan novinar, predan svom pozivu, ali pre svega kao dobar čovek, iskren prijatelj i kolega koji je ceo svoj život posvetio novinarstvu i poslu koji je neizmerno voleo.

Neka mu je večna slava.