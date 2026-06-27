Umro novinar Marko Pantic, poznatiji kao Ludo Pero
Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama i prijateljima poznatiji kao Ludo Pero, preminuo je, iznenada, sinoć u Beogradu.
Rođen je 1990. godine, a svoju novinarsku karijeru započeo je u Srpskom telegrafu. Tokom godina radio je kao novinar portala Novosti i televizije Studio B, gde je ostavio prepoznatljiv pečat svojim radom i posvećenošću profesiji.
Izveštavao je sa gotovo svih značajnijih domaćih i svetskih muzičkih događaja, a zahvaljujući profesionalnosti, neposrednosti i vedrom duhu stekao je poštovanje brojnih estradnih umetnika i kolega sa kojima je sarađivao.
Marko Pantić ostaće upamćen kao vrstan novinar, predan svom pozivu, ali pre svega kao dobar čovek, iskren prijatelj i kolega koji je ceo svoj život posvetio novinarstvu i poslu koji je neizmerno voleo.
Neka mu je večna slava.
Preporučujemo
DANAS JE SVETI PROROK JELISEJ: Veruje se da žene trebaju jednu stvar posebno da urade
27. 06. 2026. u 07:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)