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ŠPANAC NAJBRŽI U HOLANDIJI: Raul Fernandez pobedio u spring trci u Moto GP šampionatu

Танјуг

27. 06. 2026. u 22:11

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VOZAČ Trekhausa Raul Fernandez pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Holandije u Moto GP šampionatu.

ШПАНАЦ НАЈБРЖИ У ХОЛАНДИЈИ: Раул Фернандез победио у спринг трци у Мото ГП шампионату

FOTO: Tanjug/Alessandro La Rocca/LaPresse via AP

Ovaj 23-godišnji Španac je na stazi u Asenu došao do prve pobede ove sezone u sprint trkama.

Drugi je bio takođe vozač Trekhausa Ai Ogura, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine.

Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Horhe Martin, Frančesko Banjaja, Mark Markez, Enea Bastijanini i Pedro Akosta.

Glavna trka Velike nagrade Holandije voziće se u nedelju od 14 časova.

Beceki ima 186 bodova, drugi je Martin sa 177, a treći Di Đanantonio sa 164 boda.

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