ŠPANAC NAJBRŽI U HOLANDIJI: Raul Fernandez pobedio u spring trci u Moto GP šampionatu
VOZAČ Trekhausa Raul Fernandez pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Holandije u Moto GP šampionatu.
Ovaj 23-godišnji Španac je na stazi u Asenu došao do prve pobede ove sezone u sprint trkama.
Drugi je bio takođe vozač Trekhausa Ai Ogura, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine.
Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Horhe Martin, Frančesko Banjaja, Mark Markez, Enea Bastijanini i Pedro Akosta.
Glavna trka Velike nagrade Holandije voziće se u nedelju od 14 časova.
Beceki ima 186 bodova, drugi je Martin sa 177, a treći Di Đanantonio sa 164 boda.
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