NIKOLA JOKIĆ DRŽAO ČAS KOŠARKE: Srbija ubedljiva protiv Češke!

SRBIJA se priprema za julski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. "Orlovi" su odigrali meč "zatvorenog" tipa i pobedili Češku sa 90:76 (26:25, 25:17, 22:16, 17:18) u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iako su na početku priprema izabranici Dušana Alimpijevića su pokazali da napad i odbrana dobro funkcionišu.

Najefikasniji u našoj selekciji bio je Nikola Jović koji je ubacio 20 poena, uz pet skokova i tri asistencije. Nikola Jokić je postigao 16 poena uz 14 uhvaćenih i osam dodatih lopti, dok je Dejan Davidovac dodao 14 poena. Na drugoj strani, Vit Krejči je bio najbolji sa 16 poena i četiri asistencije.

Podsetimo, reprezentaciju Srbije očekuje dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, 2. jula protiv Švajcarske u Friburgu i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?