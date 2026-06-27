Fudbal

SELEKTOR JAPANA VERUJE U ČUDO: Brazil je jedan od najboljih timova, ali imamo šansu da pobedimo

Танјуг

27. 06. 2026. u 19:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SELEKTOR Japana Hadžime Morijasu rekao je da je Brazil jedan od najboljih timova na svetu, ali je dodao i da njegova ekipa ima šansu da pobedi petostruke prvake planete.

СЕЛЕКТОР ЈАПАНА ВЕРУЈЕ У ЧУДО: Бразил је један од најбољих тимова, али имамо шансу да победимо

Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

"Samuraji" su pokazali dobru igru u grupi i sigurno će biti ozbiljan takmac ekipi Karla Anćelotija.

- Brazil je jedan od najboljih timova na svetu i mi ih neizmerno poštujemo. Ali kada se meč počne, sve je moguće. Mi takođe imamo šansu da pobedimo. U našem poslednjem meču, pokazali smo da nismo lak protivnik - rekao je Morijasu. 

Japan je 14. oktobra prošle godine pobedio Brazil u Tokiju rezultatom 3:2 u prijateljskom meču, iako je gubio 2:0 na poluvremenu.

Podsetimo, ova utakmica šesnaestine finala na programu je 29. juna od 19 časova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

0 0

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

27. 06. 2026. u 08:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIČA O NAJSTARIJEM SRPSKOM KRSTU

PRIČA O NAJSTARIJEM SRPSKOM KRSTU