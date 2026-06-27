SELEKTOR JAPANA VERUJE U ČUDO: Brazil je jedan od najboljih timova, ali imamo šansu da pobedimo

SELEKTOR Japana Hadžime Morijasu rekao je da je Brazil jedan od najboljih timova na svetu, ali je dodao i da njegova ekipa ima šansu da pobedi petostruke prvake planete.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

"Samuraji" su pokazali dobru igru u grupi i sigurno će biti ozbiljan takmac ekipi Karla Anćelotija.

- Brazil je jedan od najboljih timova na svetu i mi ih neizmerno poštujemo. Ali kada se meč počne, sve je moguće. Mi takođe imamo šansu da pobedimo. U našem poslednjem meču, pokazali smo da nismo lak protivnik - rekao je Morijasu.

Japan je 14. oktobra prošle godine pobedio Brazil u Tokiju rezultatom 3:2 u prijateljskom meču, iako je gubio 2:0 na poluvremenu.

Podsetimo, ova utakmica šesnaestine finala na programu je 29. juna od 19 časova.

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