VELIČANSTVEN SNIMAK SKUPA "SRBIJA JEDNA PORODICA" (VIDEO)

UBEOGRADU je nešto posle 19 časova završen skup "Srbija jedna porodica": Na ovom skupu je, prema podacima MUP-a, prisustvovalo 207.000 ljudi.

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Prisutnima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost.

Takođe, je najavio da će predsednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Takođe je naveo da je njegov predlog je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija.

Vučić je najavio da će u ponedeljak predstaviti nove mere namenjene pre svega najsiromašnijim. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije.