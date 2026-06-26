Politika

ISTORIJSKI DAN ZA SRBIJU! Otvara se deonica autoputa Adrani–Preljina!

V.N.

26. 06. 2026. u 01:05

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NOVA deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, biće svečano puštena u saobraćaj danas u 17.00 časova.

ИСТОРИЈСКИ ДАН ЗА СРБИЈУ! Отвара се деоница аутопута Адрани–Прељина!

Foto: Instagram/avucic

Svečanosti će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, čime se obeležava završetak još jednog ključnog dela prvog digitalnog auto-puta u Srbiji.

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem „Miloš Veliki“ u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije. 


Predsednik Vučić je nedavno izrazio ogromno zadovoljstvo i ponos povodom završetka ovih radova. Predsednik je istakao koliko je ovaj projekat bio nezamisliv u prošlosti: 

 - Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva. Radujem se otvaranju i izuzetno sam srećan što spajamo Čačak i Kraljevo, jer to menja sve za ljude u ovom kraju, donosi investitore i novu budućnost - rekao je predsednik Vučić.


Prvi digitalni auto-put u punom profilu

Prema informacijama iz preduzeća „Koridori Srbije“, saobraćaj će se na novootvorenoj deonici od danas odvijati u punom profilu auto-puta (sa po dve kolovozne i jednom zaustavnom trakom u oba smera), projektovanom za brzine do 130 km/h. 

Završetkom ovog dela Moravskog koridora (auto-put A5), Srbija ubrzano korača ka spajanju Koridora 10 i Koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države.

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