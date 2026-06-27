SNIMAK IZ VAZDUHA: Pogledajte kako su roboti odigrali "Moravac" (VIDEO)
TOKOM današnjeg skupa "Srbija jedna porodica" građani su imali čast da vide humanoidne robote kako igraju kolo.
Na početku glavnog dela skupa, robori su odigrali "Moravac".
Kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio, roboti Milutin i Dragutin u narodnoj nošnji i sa šajkačama na glavi zaigrali su "Moravac", praćeni harmonikom jednog od najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.
Opširnije u videu koji sledi:
BONUS VIDEO: AJMO, POBEDA, SRBIJA! Narod je uz Vučića
Preporučujemo
Dodik: Srpskoj je važno da je Srbija stabilna i moćna
27. 06. 2026. u 19:32
SRBIJA JEDNA PORODICA: Građani popunjavaju listiće sa temama koje ih najviše interesuju
27. 06. 2026. u 19:21
"U BUDUĆNOST MORAMO DA ŽURIMO" Vučić: Sutra je Vidovdan, videćete snagu svoje vojske
27. 06. 2026. u 18:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)