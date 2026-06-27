Politika

SNIMAK IZ VAZDUHA: Pogledajte kako su roboti odigrali "Moravac" (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 19:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM današnjeg skupa "Srbija jedna porodica" građani su imali čast da vide humanoidne robote kako igraju kolo.

СНИМАК ИЗ ВАЗДУХА: Погледајте како су роботи одиграли Моравац (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanovic

Na početku glavnog dela skupa, robori su odigrali "Moravac".

Kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio, roboti Milutin i Dragutin u narodnoj nošnji i sa šajkačama na glavi zaigrali su "Moravac", praćeni harmonikom jednog od najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: AJMO, POBEDA, SRBIJA! Narod je uz Vučića

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

0 0

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

27. 06. 2026. u 08:00

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 2

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara

JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara