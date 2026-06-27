OZBILJAN UDARAC ZA AUSTRALIJU: Dvojica igrača završila Svetsko prvenstvo

FUDBALERI Australije Džejkob Italijano i Metju Leki završili su učešće na Mundijalu zbog povreda, saopštio je Fudbalski savez Australije.

FOTO: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Savez se kratko oglasio i zahvalio im se na doprinosu koji su dali na Svetskom prvenstvu 2026.

- Želimo obojici sve najbolje, da se što pre oporave i zahvaljujemo im se na doprinosu ekipi u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva - stoji u objavi Saveza.

Selektor "kengura" Toni Popović tako će moći da računa na samo 24 igrača do kraja takmičenja.

Podsetimo, Australija 3. jula u Dalasu igra protiv Egipta u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

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