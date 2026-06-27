OZBILJAN UDARAC ZA AUSTRALIJU: Dvojica igrača završila Svetsko prvenstvo
FUDBALERI Australije Džejkob Italijano i Metju Leki završili su učešće na Mundijalu zbog povreda, saopštio je Fudbalski savez Australije.
Savez se kratko oglasio i zahvalio im se na doprinosu koji su dali na Svetskom prvenstvu 2026.
- Želimo obojici sve najbolje, da se što pre oporave i zahvaljujemo im se na doprinosu ekipi u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva - stoji u objavi Saveza.
Selektor "kengura" Toni Popović tako će moći da računa na samo 24 igrača do kraja takmičenja.
Podsetimo, Australija 3. jula u Dalasu igra protiv Egipta u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.
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