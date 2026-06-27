Fudbal

uživoPRENOS, HRVATSKA - GANA: Biti ili ne biti za "vatrene" na Mundijalu 2026

Časlav Vuković

27. 06. 2026. u 22:00

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HRVATSKA igra najvažniju utakmicu na Svetskom prvenstvu. Duel sa Ganom je bili ili ne biti za "vatrene" kad je u pitanju nastavak takmičenja. Ovaj meč 3. kola grupe L možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ХРВАТСКА - ГАНА: Бити или не бити за ватрене на Мундијалу 2026

FOTO: Tanjug/AP/Olivia White

Hrvatska - Gana (početak, 23)

Sastavi:

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - Vlašić, Sučić, Baturina - Budimir.

Gana (4-3-3): Asare - Senaja, Ađetej, Lukasen, Mensa - Parti, Ovusu, Sibo - Sulemana, Aju, Semenjo.

Uoči meča:

Neuspeh bi za evropsku selekciju bila eliminacija u grupnoj fazi, posebno ako se zna da su na poslednja dva Mundijala bili drugi i treći.

Afrička reprezentacija u ovaj meč ulazi puna samopouzdanja. Ima pobedi i remi i nije primila nijedan gol na turniru.

Hrvatska je lako poražena od Engleske (2:4), uspela je nekako da savladala Panamu (1:0), iako je izdanje na tom susretu bilo bledo.

Podsetimo, u drugoj utakmici ove grupe snage će odmeriti Engleska i Panama.

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