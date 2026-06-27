uživoPRENOS, HRVATSKA - GANA: Biti ili ne biti za "vatrene" na Mundijalu 2026
HRVATSKA igra najvažniju utakmicu na Svetskom prvenstvu. Duel sa Ganom je bili ili ne biti za "vatrene" kad je u pitanju nastavak takmičenja. Ovaj meč 3. kola grupe L možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Hrvatska - Gana (početak, 23)
Sastavi:
Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - Vlašić, Sučić, Baturina - Budimir.
Gana (4-3-3): Asare - Senaja, Ađetej, Lukasen, Mensa - Parti, Ovusu, Sibo - Sulemana, Aju, Semenjo.
Uoči meča:
Neuspeh bi za evropsku selekciju bila eliminacija u grupnoj fazi, posebno ako se zna da su na poslednja dva Mundijala bili drugi i treći.
Afrička reprezentacija u ovaj meč ulazi puna samopouzdanja. Ima pobedi i remi i nije primila nijedan gol na turniru.
Hrvatska je lako poražena od Engleske (2:4), uspela je nekako da savladala Panamu (1:0), iako je izdanje na tom susretu bilo bledo.
Podsetimo, u drugoj utakmici ove grupe snage će odmeriti Engleska i Panama.
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MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
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