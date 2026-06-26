Politika

VUČIĆ POZVAO NA VELIKI SKUP: Dron šou je predivan (FOTO/VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 22:28

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, pozvao je uz predivnu koreografiju dronova, sve građane da dođu na veliki skup koji se oržava u 27.06.

ВУЧИЋ ПОЗВАО НА ВЕЛИКИ СКУП: Дрон шоу је предиван (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Dron šou je bio predivan. Vidimo se u 18h! - napisao je predsednik na svom Instagram nalogu.

Foto: Фото: И. Маринквић

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