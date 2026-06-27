POČINJE NOVA ERA ASVELA: Toni Parker seo na klupu francsukog kluba!
NOVA era Asvela je krenula. Legendarni francuski košarkaš, Toni Parker, odlučio je da se iz predsedničke fotelje spusti na klupu.
On je zvanično postao trener tima iz Vilerbana i istakao je da zbog toga oseća ogromnu odgovornost.
- Osećam ogroman ponos što preuzimam ovu odgovornost u tako legendarnom klubu. Povratak na teren svakog dana, ponovni osećaj adrenalina tokom utakmica i prilika da pomognem jednoj grupi da napreduje, predstavljaju izazove koji me zaista inspirišu. Moja strast prema košarci i dalje je jednako snažna, a zajedno sa svojim stručnim štabom radićemo neumorno kako bismo izgradili pobedničku kulturu i ambicioznu budućnost - rekao je Parker.
Klub je u saopštenju naglasio koliko je važno što je ovakva legenda sela na klupu Asvela.
- Više od obične promene na klupi, ova odluka predstavlja početak važne etape u karijeri četvorostrukog NBA šampiona Tonija Parkera i temelj ambicioznog projekta čiji je cilj da redefiniše ambicije Asvela na evropskom nivou. Ovo imenovanje predstavlja prvi korak u sveobuhvatnom razvojnom planu kojim Asvel želi da uđe u novu dimenziju. Cilj je jasan: već danas graditi klub koji će sutra moći ravnopravno da se takmiči sa najvećim evropskim organizacijama i trajno se etablira među vodećim košarkaškim klubovima na Starom kontinentu. U okruženju u kojem sportski, finansijski i organizacioni zahtevi neprestano rastu, Asvel se opredelio za transformaciju koja treba da ubrza razvoj kluba na svim poljima – od rezultata prvog tima i rada sa mladim igračima do povećanja privlačnosti kluba i unapređenja ukupnih performansi - naveli su iz kluba.
Podsetimo, mnoga zvnučna imena su na radaru kluba iz Francuske. Od ranije se zna da je završen Silvan Francisko, a dres ovog tima bi mogli da obuku i Frenk Nilikina, Armoni Bruks, Nik Vajler-Beb...
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