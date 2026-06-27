POČINJE NOVA ERA ASVELA: Toni Parker seo na klupu francsukog kluba!

NOVA era Asvela je krenula. Legendarni francuski košarkaš, Toni Parker, odlučio je da se iz predsedničke fotelje spusti na klupu.

FOTO: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

On je zvanično postao trener tima iz Vilerbana i istakao je da zbog toga oseća ogromnu odgovornost.

- Osećam ogroman ponos što preuzimam ovu odgovornost u tako legendarnom klubu. Povratak na teren svakog dana, ponovni osećaj adrenalina tokom utakmica i prilika da pomognem jednoj grupi da napreduje, predstavljaju izazove koji me zaista inspirišu. Moja strast prema košarci i dalje je jednako snažna, a zajedno sa svojim stručnim štabom radićemo neumorno kako bismo izgradili pobedničku kulturu i ambicioznu budućnost - rekao je Parker.

Officiel : Tony Parker, nouveau coach de LDLC ASVEL.



🗞️ Le communiqué officiel : https://t.co/htTp2BC7VF pic.twitter.com/hMDIeXAMOR — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 27, 2026

Klub je u saopštenju naglasio koliko je važno što je ovakva legenda sela na klupu Asvela.

- Više od obične promene na klupi, ova odluka predstavlja početak važne etape u karijeri četvorostrukog NBA šampiona Tonija Parkera i temelj ambicioznog projekta čiji je cilj da redefiniše ambicije Asvela na evropskom nivou. Ovo imenovanje predstavlja prvi korak u sveobuhvatnom razvojnom planu kojim Asvel želi da uđe u novu dimenziju. Cilj je jasan: već danas graditi klub koji će sutra moći ravnopravno da se takmiči sa najvećim evropskim organizacijama i trajno se etablira među vodećim košarkaškim klubovima na Starom kontinentu. U okruženju u kojem sportski, finansijski i organizacioni zahtevi neprestano rastu, Asvel se opredelio za transformaciju koja treba da ubrza razvoj kluba na svim poljima – od rezultata prvog tima i rada sa mladim igračima do povećanja privlačnosti kluba i unapređenja ukupnih performansi - naveli su iz kluba.

Podsetimo, mnoga zvnučna imena su na radaru kluba iz Francuske. Od ranije se zna da je završen Silvan Francisko, a dres ovog tima bi mogli da obuku i Frenk Nilikina, Armoni Bruks, Nik Vajler-Beb...

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?