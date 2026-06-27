SKANDAL TRESE SVETSKO PRVENSTVO! Kapiten Irana optužio FIFA: Infantino nas je ostavio na cedilu
KAPITEN Irana Mehdi Taremi žestoko je udario po FIFA nakon remija sa Egiptom (1:1).
Selekcija sa Bliskog istoka imala je problema sa vizama, a tokom boravka na Svetskom prvenstvu morali su da napuštaju zemlju svaki put nakon završetka mečeva u Americi.
Iran je treći u grupi, njihov san o prolasku dalje još uvek nije završen, teoretski imaju šanse da budu u osam najboljih trećeplasiranih ekipa. A nakon svega govorio je Mehdi Taremi, kapiten selekcije.
Igrač Olimpijakosa okarakterisao je učešće na Mundijalu kao katastrofu, posebno nakon remija sa Novim Zelandom.
Istakao je da je Infantino došao u svlačionicu nakon meča sa Zelanđanima.
- Rekao je da se uvek žalimo pred početak turnira. Kao profesionalni fudbaler mislim da ovo nije u redu, nije fer. Fer je samo za FIFA, dobro, blago njima. Ko se bavio našim problemima? Ko se bavio time što smo morali da napuštamo zemlju posle svakog meča? Fifa? Ne znam. Amerika? Ne znam, recite mi samo jedno ime - rekao je Taremi pa se bavio posetom Infantina u svlačionici:
- Đani Infantino je došao u našu svlačionicu nakon prvog meča i rekao da će rešiti svaki problem sa kojim se suočavamo. Ipak, FIFA nije uradila ništa.
Selekor Irana Amir Galenoi dodao je da je "tretman irana u SAD bio zaista užasan, i da želi da svet toga bude svestan.
Podsetimo, ranije početkom godine izbio je rat između Amerike i Irana, a to je dovelo do toga da brojni članovi delegacije tima Irana ne dobiju vize.
Novinari su upitali Taremija veruje li da vlasti Amerike žele da što pre vide Iran van turnira.
On je dodao da iz njihove perspektive deluje da je takav slučaj.
- Moramo da se borimo protiv svih i svačega ovde. Ne znam da li ljudi žele da nas izbace što pre, ali takav je pogled iz naše perspektive - rekao je Taremi.
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