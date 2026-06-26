PITA SA TIKVICAMA: Brz, ukusan i zasitan obrok
Kombinacija svežih tikvica, šunke, gaude, fete i parmezana daje ovoj piti bogat ukus i neodoljivu teksturu. Uz čašu jogurta ili kiselog mleka, dobijate savršen doručak, ručak ili večeru.
Sastojci
- 4 jaja
- 1 kašičica soli soli
- 300 ml mleka
- 2–3 kašike grčkog jogurta
- 4 kašike ulja
- 300 gr brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 1 tikvica (350–400 g), isečena na kockice
- 200 gr šunke, isečene na kockice
- 150 gr gaude, isečene na kockice
- 50 gr feta sira
- 20 gr rendanog parmezana
- mirođija i origano po ukusu
Priprema:
Rernu zagrejte na 180 stepeni. Tikvicu, šunku i gaudu isecite na sitne kockice. U većoj posudi umutite jaja, dodajte so, mleko, grčki jogurt i ulje. Potom umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i mutite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.
U pripremljenu smesu dodajte tikvice, šunku, gaudu, izmrvljenu fetu, parmezan, mirođiju i origano. Lagano promešajte špatulom da se svi sastojci ravnomerno rasporede.
Smesu sipajte u podmazan pleh veličine 20 × 34 cm i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni, odnosno dok pita ne dobije zlatnožutu boju i lepo se ne ispeče.
Poslužite toplu ili prohlađenu uz jogurt ili kiselo mleko.
Prijatno!
Preporučujemo
PITA SA SPANAĆEM I RIKOTOM: Jednostavan, a ukusan obrok
25. 06. 2026. u 15:00
HRSKAVI BURGERI SA PILETINOM I CEZAR SALATOM: Recept za neodoljive burgere
25. 06. 2026. u 11:00
TAŠCI SA PEKMEZOM: Budi najlepše uspomene i mirise domaće kuhinje
24. 06. 2026. u 07:00
ŠTRUDLA SA ROGAČEM: Ukus koji osvaja
24. 06. 2026. u 15:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)