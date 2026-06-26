PITA SA TIKVICAMA: Brz, ukusan i zasitan obrok

Kombinacija svežih tikvica, šunke, gaude, fete i parmezana daje ovoj piti bogat ukus i neodoljivu teksturu. Uz čašu jogurta ili kiselog mleka, dobijate savršen doručak, ručak ili večeru.

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Sastojci

4 jaja

1 kašičica soli soli

300 ml mleka

2–3 kašike grčkog jogurta

4 kašike ulja

300 gr brašna

1/2 kesice praška za pecivo

1 tikvica (350–400 g), isečena na kockice

200 gr šunke, isečene na kockice

150 gr gaude, isečene na kockice

50 gr feta sira

20 gr rendanog parmezana

mirođija i origano po ukusu

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Tikvicu, šunku i gaudu isecite na sitne kockice. U većoj posudi umutite jaja, dodajte so, mleko, grčki jogurt i ulje. Potom umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i mutite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

U pripremljenu smesu dodajte tikvice, šunku, gaudu, izmrvljenu fetu, parmezan, mirođiju i origano. Lagano promešajte špatulom da se svi sastojci ravnomerno rasporede.

Smesu sipajte u podmazan pleh veličine 20 × 34 cm i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni, odnosno dok pita ne dobije zlatnožutu boju i lepo se ne ispeče.

Poslužite toplu ili prohlađenu uz jogurt ili kiselo mleko.

Prijatno!