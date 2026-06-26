Peciva i pite

PITA SA TIKVICAMA: Brz, ukusan i zasitan obrok

Milena Tomasevic

26. 06. 2026. u 07:00

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Kombinacija svežih tikvica, šunke, gaude, fete i parmezana daje ovoj piti bogat ukus i neodoljivu teksturu. Uz čašu jogurta ili kiselog mleka, dobijate savršen doručak, ručak ili večeru.

ПИТА СА ТИКВИЦАМА: Брз, укусан и заситан оброк

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 jaja
  • 1 kašičica soli soli
  • 300 ml mleka
  • 2–3  kašike grčkog jogurta
  • 4 kašike ulja 
  • 300 gr brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 1 tikvica (350–400 g), isečena na kockice
  • 200 gr šunke, isečene na kockice
  • 150 gr gaude, isečene na kockice
  • 50 gr feta sira
  • 20 gr rendanog parmezana
  • mirođija i origano po ukusu

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Tikvicu, šunku i gaudu isecite na sitne kockice. U većoj posudi umutite jaja, dodajte so, mleko, grčki jogurt i ulje. Potom umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i mutite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

U pripremljenu smesu dodajte tikvice, šunku, gaudu, izmrvljenu fetu, parmezan, mirođiju i origano. Lagano promešajte špatulom da se svi sastojci ravnomerno rasporede.

Smesu sipajte u podmazan pleh veličine 20 × 34 cm i pecite oko 40 minuta na 180 stepeni, odnosno dok pita ne dobije zlatnožutu boju i lepo se ne ispeče.

Poslužite toplu ili prohlađenu uz jogurt ili kiselo mleko.

Prijatno!

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