LENJA PITA SA PARADAJZOM I FETA SIROM: Recept koji će oduševiti sve za stolom
Hrskava kora od speltinog brašna, kremasti fil od feta sira i obilje zrelog, mirisnog paradajza stvaraju savršen spoj ukusa.
Sastojci za testo:
- 250 gr speltinog brašna
- 125 gr hladnog putera
- 1 jaje
- 2–3 kašike hladne vode
- prstohvat soli
Za fil:
- 200 gr feta sira
- 200 gr krem sira
- 2 jaja
- 1 kašičica sušenog origana
- so i sveže mleveni biber po ukusu
Za nadev:
- 400–500 gr zrelog paradajza (čeri ili običan, isečen na kolutove)
- nekoliko listova svežeg bosiljka
- 1 kašika maslinovog ulja
- malo majčine dušice ili origana
Priprema
Pomešajte brašno, so i puter isečen na kockice dok ne dobijete mrvičastu smesu. Dodajte jaje i hladnu vodu, umesite glatko testo, uvijte ga u foliju i ostavite u frižideru 30 minuta. Testo razvucite i obložite kalup za tart prečnika oko 26 cm. Izbodite viljuškom i pecite 10–12 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Za fil umutite feta sir, krem sir, jaja, origano, malo soli i bibera. Smesu rasporedite preko polupečene kore. Odozgo poređajte kriške paradajza, pokapajte maslinovim uljem i pospite origanom ili majčinom dušicom.
Pecite još 30–35 minuta, dok fil ne očvrsne, a ivice ne dobiju zlatnu boju.
Ostavite pitu desetak minuta da se prohladi, ukrasite svežim bosiljkom i poslužite uz zelenu salatu.
Prijatno!
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