LENJA PITA SA PARADAJZOM I FETA SIROM: Recept koji će oduševiti sve za stolom

Hrskava kora od speltinog brašna, kremasti fil od feta sira i obilje zrelog, mirisnog paradajza stvaraju savršen spoj ukusa.

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Sastojci za testo:

250 gr speltinog brašna

125 gr hladnog putera

1 jaje

2–3 kašike hladne vode

prstohvat soli

Za fil:

200 gr feta sira

200 gr krem sira

2 jaja

1 kašičica sušenog origana

so i sveže mleveni biber po ukusu

Za nadev:

400–500 gr zrelog paradajza (čeri ili običan, isečen na kolutove)

nekoliko listova svežeg bosiljka

1 kašika maslinovog ulja

malo majčine dušice ili origana

Priprema

Pomešajte brašno, so i puter isečen na kockice dok ne dobijete mrvičastu smesu. Dodajte jaje i hladnu vodu, umesite glatko testo, uvijte ga u foliju i ostavite u frižideru 30 minuta. Testo razvucite i obložite kalup za tart prečnika oko 26 cm. Izbodite viljuškom i pecite 10–12 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Za fil umutite feta sir, krem sir, jaja, origano, malo soli i bibera. Smesu rasporedite preko polupečene kore. Odozgo poređajte kriške paradajza, pokapajte maslinovim uljem i pospite origanom ili majčinom dušicom.

Pecite još 30–35 minuta, dok fil ne očvrsne, a ivice ne dobiju zlatnu boju.

Ostavite pitu desetak minuta da se prohladi, ukrasite svežim bosiljkom i poslužite uz zelenu salatu.

Prijatno!