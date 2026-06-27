NOVA SVEMIRSKA AVANTURA: Planiraju istraživanje Venere nakon nekoliko decenija pauze

MISIJA ka jednoj od najsurovijih planeta Sunčevog sistema ponovo se vraća u fokus svetske nauke - Rusija planira da oživi istraživanje Venere, decenijama nakon prvih sovjetskih misija ka tom cilju.

Foto: AI/Gemini

Ruska svemirska agencija "Roskosmos", zajedno sa Ruskom akademijom nauka, predložila je da se istraživanje planete Venere nastavi najkasnije do 2036. godine, putem automatskih, bespilotnih sondi. Plan je deo šire strategije razvoja ruskog svemirskog programa, koji teži tehnološkoj samostalnosti i dugoročnom razvoju međuplanetarnih istraživanja.

Rusija na ovaj način počinje povratak jednom od svojih najznačajnijih, ali i najzahtevnijih svemirskih programa. U nacrtu predsedničkog ukaza o principima državne politike u oblasti kosmičkih aktivnosti naglašava se da će ključni projekti biti oni koji obezbeđuju tehnološki suverenitet, bezbednost i ekonomsku efikasnost, a istraživanje Venere se izdvaja kao jedan od prioriteta nakon 2036. godine.

Prema planovima, svemirska letelica "Venera-D" trebalo bi da bude osnova nove ekspedicije, a njeno lansiranje se očekuje upravo u tom periodu. Ova misija bi predstavljala nastavak dugogodišnjih napora da se razume ekstremna atmosfera Venere, njeni oblaci sumporne kiseline, kao i uslovi na površini koji su među najsurovijima u celom Sunčevom sistemu.

Finansiranje projekta zasniva se na državnom ulaganju koje se procenjuje na oko 4,5 biliona rubalja, što ukazuje na to da Rusija ovaj program posmatra kao strateški korak, a ne samo naučni projekat.

Istorijski gledano, Sovjetski savez je bio jedan od pionira u istraživanju Venere. Sovjetske sonde su tokom decenija slale desetine letelica ka toj planeti, uključujući i misije "Vega 1" i "Vega 2", koje su prvi put omogućile da baloni u atmosferi Venere direktno mere vetrove i temperature. Ti eksperimenti su se smatrali tehnološkim podvigom svog vremena, jer su u ekstremnim uslovima uspeli da prenesu podatke pre nego što su nastavili put ka Halejevoj kometi.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Rusija je gotovo u potpunosti prekinula međuplanetarne misije ka Veneri. Rad na novom projektu je obnovljen tek početkom 2000-ih, ali je u međuvremenu menjao oblik i partnere. Prvobitno je bio planiran kao zajednička misija sa američkom svemirskom agencijom NASA, ali je ta saradnja zvanično prekinuta 2022. godine usled geopolitičkih tenzija i sankcija.

Nakon toga, "Roskosmos" je projekat "Venera-D" u potpunosti preoblikovala u nacionalni program. To znači da će buduće misije biti razvijane i realizovane isključivo u okviru ruskih naučnih i tehnoloških kapaciteta.

Iako se lansiranje još uvek nalazi u dalekoj budućnosti, najava pokazuje povratak dubokim svemirskim istraživanjima i pokušaj da se oživi jedna od najuspešnijih naučnih tradicija iz vremena sovjetskog svemirskog programa.

(rt.rs)

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