SRBIJA JEDNA PORODICA: Građani objasnili "Novostima" šta su zaokružili na listiću (VIDEO)

VELIKI skup Srbija jedna porodica okupio je veliki broj građana.

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Kao što je i bilo najavljeno oni su mogli da iskažu u svojevrsnoj anketi šta ih najviše interesuje.

Dovoljno je bilo da zaokruže jednu od ponuđenih tema ili da dopišu svoje.

Kako je najavljeno, sve odgovore će pročitati predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.