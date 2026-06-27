NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Ovo nije ni novo ni radikalno, piše nemački Handelsblatt.

- To nije ništa drugo do austrijski model od 1972. do 1995. godine, prilagođen geopolitičkim realnostima današnjeg Zapadnog Balkana.

Godine 1958, Austrija se našla u slično teškoj situaciji kao što je današnji Balkan. Zapadna Nemačka je već bila ubedljivo njen najveći trgovinski partner, sa trideset do četrdeset procenata uvoza. Ipak, Beč nije mogao da se pridruži novonastaloj EEZ: Državni ugovor iz 1955. obavezao je zemlju na stalnu neutralnost, a Moskva je svaki značajan ekonomski potez ka zapadnom bloku tumačila kao kršenje ove obaveze.

Dakle, Beč nije napustio neutralnost. Zaobišao ju je. Godine 1972, kancelar Bruno Krajski potpisao je sporazum o slobodnoj trgovini koji je sadržao eksplicitnu „klauzulu o neutralnosti“, koja je garantovala pravo na povlačenje u bilo kom trenutku i neograničenu slobodu u poslovanju sa Istokom.

Tek dve decenije kasnije usledio je Evropski ekonomski prostor: četiri slobode jedinstvenog tržišta, usvajanje većine pravnih tekovina EU, finansijski doprinos koheziji – ali bez prava glasa, bez komesara, bez poslanika Evropskog parlamenta. Punopravno članstvo je usledilo tek 1. januara 1995. godine, nakon referenduma na kojem je 66,6 odsto Austrijanaca glasalo za.

Čitav proces je trajao otprilike 23 godine. Kada se pristupanje konačno dogodilo, ono je samo potvrdilo ekonomsku realnost. Integracija je stoga postignuta manje kroz pompezne govore i ceremonije potpisivanja, već kroz činjenice na terenu.

To vodi do tri zaključka, od kojih nijedan Brisel ne voli javno da iznese. Asimetrija je prihvatljiva sve dok je transparentna. Ekonomska integracija je u praksi nepovratna. A višeslojna arhitektura bolje ublažava geopolitičke šokove nego binarna logika „unutra ili napolje“.

Aleksandar Vučić i Edi Rama eksplicitno odbacuju svaki veto u Savetu, sve dodatne komesare, sve dodatne poslanike Evropskog parlamenta, sve izmene pravila glasanja i svaki automatski pristup strukturnim fondovima. Za Brisel je ovo izuzetno dobra ponuda: geopolitičko usidravanje bez troškova kojih se 27 zemalja članica najviše plaši - navodi se u tekstu.

Evropa se suočava sa strateškom odlukom. Verovatno je to poslednja velika evropska priča o proširenju, zaključuje se.