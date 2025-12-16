NOVA BURA U PARTIZANU! A kad je Mirko Ocokoljić čuo šta je o njemu rekao Žarko Paspalj...

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas u Beogradu da očekuje važnu utakmicu protiv Virtusa i dodao da će igrači "crno-belih" biti maksimalno spremni za predstojeći duel Evrolige.

Košarkaši Partizana će u sredu od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati ekipu Virtusa u 16. kolu Evrolige.



"Očekuje nas pre svega važna utakmica zbog trenutka u kojem se nalazimo. Ekipa je vezala pobede i očekivanja su velika i kod nas, a verovatno i u javnosti. Bićemo spremni maksimalno da pre svega dobro uđemo u utakmicu, da ne bude kao na nekim prethodnim da moramo posle da jurimo rezultat i onda se dovodi u pitanje pobednika. Zato očekujem da momci izađu motivisani, trenutak je dobar, to osećaju u ekipi. Dobro su trenirali. Nismo imali mnogo vremena za pripremu utakmice protiv Virtusa, ali postoji nešto što je jasno kada je u pitanju protivnik i to smo probali da spremimo", rekao je Ocokoljić u obraćanju novimarima.

Trener crno-belih je naveo da će duel sa Virtusom zbog povreda da propuste Aleksej Pokuševski i Mika Murinen.

Ocokoljić je ponovio da će do daljeg voditi ekipu Partizana.





On se osvrnuo na izjavu sportskog direktora Partizana Žarka Paspalja, koji je u ponedeljak rekao da Ocokoljić nema afinitet da bude glavni trener.



"Našao sam se u poziciji u kojoj sam se našao. Data mi je uloga trenera kad je Željko Obradović otišao i niko drugi nije želeo to da preuzme. Iskreno, nijedan trener vam neće reći da ne želi da bude glavni trener. To ne mogu da izgovorim. Ali, naš dogovor je bio da preuzmem tim. Nisam očekivao da će trajati baš ovoliko, mislio sam da će da bude kraće. Imao sam sreće da uz podršku igrača da sve ide u dobrom smeru i to mi je drago. U svakom slučaju ostajem u Partizanu u ulozi koju sam imao i ranije. Kad dođe novi trener, definisaćemo još jasnije to", naveo je Ocokoljić.

On je istakao da oseća da ima podršku navijača.

"Dobijam dosta poruka, svi prijatelji i porodica su uzbuđeni. Svi daju maksimalnu podršku, što je i očekivano. Dobijam poruke i od navijača, čak i na ulici gde se pojavim ljudi mi čestitaju. Ali, to je zasluga ovih momaka", izjavio je trener Partizana.

Ocokoljić je na klupi Partizana ostvario četiri pobede na četiri meča.

"Nije bila laka situacija. Sad je bolja utoliko što smo dobili četiri utakmice, momci su dobili samopouzdanje i osetili da mogu. Našli smo neki način kako to da uradimo. Nadam se da će biti još bolje. Nije bitno da li sam ja ili neko drugi - naš sportski direktor je rekao da smo otprilike na 40 odsto mogućnosti. Rekao sam i njima. Mislim da ovaj tim može bolje i momci su to shvatili na pravi način. Mora da bude progres u svakom meču i da pobeđujemo što više. Dobar je momenat za njih i to mora maksimalno da se iskoristi", izjavio je Ocokoljić.

Košarkaši Virtusa se nalaze na 13. mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i osam poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa 6/9.

