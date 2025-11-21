Košarka

"TEŠKO JE ODGOVORITI I SA DA I SA NE..." Filip Petrušev o prelasku u Partizan

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 09:49 >> 09:57

Bivši košarkaš Crvene zvezde, Filip Petrušev, iznenadio je odgovorom na pitanja grčke voditeljke, posle meča Panatinaikos - Dubai.

FOTO: M. Vukadinović

"Da li bi igrao u Partizanu?", pitala je grčka voditeljka srpskog košarkaša.

Sve je ostavio otvoreno.

"Teško je odgovoriti i sa da i sa ne na ovo pitanje. Trenutno, ne bih razmišljao uopšte o tome jer sam veoma srećan ovde. Bio sam malo spektičan u početku, ali način na koji radimo, kakvi su uslovi ovde, kako rastemo, spreman sam da dam celog sebe u ovaj projekat. Šta će se desiti kasnije niko ne može da zna", poručio je Petrušev.

Prokomentarisao je i iznenađujuće dobar start Crvene zvezde.

"Malo jesam iznenađen i ne samo ja, svi su. Tim je fizički i atletski jak, ima dubinu, a poznajem trenera Obradovića – njegov pristup je odbrana, skok i fizikalnost. Drago mi je zbog njih".

Upitan je i da napravi poređenje beogradskog i atinskog derbija.

"Skoro isti intenzitet, ali teško ih je porediti. Ja mnogo bolje razumem šta se dešava u Srbiji".

