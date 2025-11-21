"TEŠKO JE ODGOVORITI I SA DA I SA NE..." Filip Petrušev o prelasku u Partizan
Bivši košarkaš Crvene zvezde, Filip Petrušev, iznenadio je odgovorom na pitanja grčke voditeljke, posle meča Panatinaikos - Dubai.
"Da li bi igrao u Partizanu?", pitala je grčka voditeljka srpskog košarkaša.
Sve je ostavio otvoreno.
"Teško je odgovoriti i sa da i sa ne na ovo pitanje. Trenutno, ne bih razmišljao uopšte o tome jer sam veoma srećan ovde. Bio sam malo spektičan u početku, ali način na koji radimo, kakvi su uslovi ovde, kako rastemo, spreman sam da dam celog sebe u ovaj projekat. Šta će se desiti kasnije niko ne može da zna", poručio je Petrušev.
Prokomentarisao je i iznenađujuće dobar start Crvene zvezde.
"Malo jesam iznenađen i ne samo ja, svi su. Tim je fizički i atletski jak, ima dubinu, a poznajem trenera Obradovića – njegov pristup je odbrana, skok i fizikalnost. Drago mi je zbog njih".
Upitan je i da napravi poređenje beogradskog i atinskog derbija.
"Skoro isti intenzitet, ali teško ih je porediti. Ja mnogo bolje razumem šta se dešava u Srbiji".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
