KATASTROFA ZA DENVER! Povredio se Nikola Jokić?
KOŠARKAŠI Denvera igraju u noći između subote i nedelje protiv Minesote, a najavljuje se da u tom duelu neće igrati Nikola Jokić.
Jokić se po prvi put našao na izveštaju povreda Denvera ove sezone, u pitanju je uganuće levog zgloba.
Zbog toga se njegov nastup protiv Minesote dovodi u pitanje, preneo je Benet Dutando, novinar Denver posta.
Odluka o nastupu Jokića će se verovatno doneti neposredno pred meč, ali ono što je izvesno, Nagetsi će igrati bez Kristijana Brauna kog čeka duža pauza.
