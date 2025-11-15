Košarka

KATASTROFA ZA DENVER! Povredio se Nikola Jokić?

15. 11. 2025. u 11:04

KOŠARKAŠI Denvera igraju u noći između subote i nedelje protiv Minesote, a najavljuje se da u tom duelu neće igrati Nikola Jokić.

Foto AP

Jokić se po prvi put našao na izveštaju povreda Denvera ove sezone, u pitanju je uganuće levog zgloba. 

Zbog toga se njegov nastup protiv Minesote dovodi u pitanje, preneo je Benet Dutando, novinar Denver posta.

Odluka o nastupu Jokića će se verovatno doneti neposredno pred meč, ali ono što je izvesno, Nagetsi će igrati bez Kristijana Brauna kog čeka duža pauza.

