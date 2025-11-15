"NIJE IMALO NIKAKVOG SMISLA I OBJAŠNJENJA": Dirk Novicki otvorio dušu, imao šta da kaže o Dončiću i Herisonu

NAJBOLjI košarkaš u istoriji Dalas Maveriksa i jedan od najboljih evropskih igrača u NBA ligi, Dirk Novicki govorio je o svom bivšem timu i trejdu Luke Dončića.

Foto: Profimedia

Osam meseci od trejda Luke Dončića u Los Anđeles lejkerse, Dalas maveriksi su otpustili generalnog menadžera Nika Herisona, odgovornog za taj radikalan, senzacionalan potez.

Maveriksi su tokom leta dobili prvog pika drafata, odabravši najveću zvezdu koledž košarke Kupera Flega, a trenutno su pretposlednji na Zapadu sa tek tri pobede.

Ikona Maveriksa, čovek koji im je doneo jedinu titulu, Dirk Novikci je u studiju "NBA on Prime" prokomentarisao sva dešavanja u franšizi u kojoj je proveo čitavu karijeri.

- Toliko toga se trenutno dešava. Taj potez je verovatno trebalo da se desi još tokom leta. Ne želim negativnu energiju i crni oblak na početku ere Kupera Flega. Eto nas sad u ovoj poziciji. Za 21 godinu u Dalasu, znam da je ova baza navijača strastvena i da neće to tek tako preboleti i zaboraviti. Taj trejd nije imao nikakvog smisla i objašnjenja. Godinu dana ranije je taj tim dogurao do finala, orkužio si Luku visokim krilima, Gafordom i Lajvlijem kao centrima, Klejom (Tompsonom) za šut. Pred utakmicu za Božić su imali 14-3 u prethodnih 17 utakmica, ušli su u dobru formu i nažalost, Luka se povredio. To je bila njegova poslednja utakmica u dresu Dalasa - govori NBA MVP 2007. i MVP finala 2011. godine.

- Bilo je tužno. Navijači su se osetili opljačkanima. Želeli su da vide Luku kako se razvija u šampiona i nažalost, to neće videti. Bilo je srceparajuće, ali je vreme da se nastavi sa ovim timom. Svakako je tim potezom tok franšize otišao unazad, pa sad mora da se vraća naviše. Ovom timu je potrebna podrška, nije krenulo dobro. Nadam se da će ekipa imati dobru sezonu, počevši od sad, zaključio je Novicki.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA