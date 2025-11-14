Košarka

NAKON EPSKE BRUKE U EVROLIGI: Oglasio se Saša Đorđević poručio je OVO

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2025. u 16:09

Ne govori se danas o sjajnim rezultatima u Evroligi, već skandalu koji je zgrozio sve ljubitelje košarke. Konferencija za medije nakon meča Pariz - Valensija tema je svih medija u Evropi.

FOTO: Nebojša Paraušić

Konferenciji Pedra Martineza nije prisustvovao nijedan predstavnik medija. 

Nakon početka konferencije on je u šoku shvatio da se u prostoriji ne nalazi niko osim PR-a španskog tima i njega samog.

Seo je trener Valensije, pogledao ka svom saradniku i upitao "je li ok?", a onda je samo rekao:

- Rezultat utakmice je 90:86 - i napustio je salu za konferencije.

Mnogi su se složili da je ovo ogroman propust Pariza i da je nedopustivo da se na konferenciji ne pojavi bilo ko drugi i postavi makar jedno pitanje treneru Pedru Martinezu.

Na snimak je reagovao i bivši selektor Srbije Aleksandar Đorđević. On je ovakvo ponašanje Parižana nazvao sramotnim.

- Kakva sramota prema Valensiji i prema Pedru Martinezu, jednom od najboljih trenera u Španiji. Pariz je loše postupio na ovom mestu. Evroligo, ovo je poziv za buđenje, moraš da izbegneš ovako loše slike - napisao je Saša Đorđević uz snimak bizarne konferencije za medije.

