ZATO JE JEDAN OD NAJBOLJIH: Stef Kari prestigao Kevina Garneta
STEF Kari i dalje važi za jednog od najboljih napadača u NBA ligi. To je potvrdio i na utakmici protiv Bruklina.
Amerikanac je u pobedi Golden Stejta (120:107) postigao 27 poena i na taj način pretekao legendarnog Kevina Garneta na listi najboljih strelaca u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.
On je stigao do brojke od 26.071 poen, te se tako popeo na 21. mesto, što samo pokazuje o kakvom je košarkašu reč.
Podsetimo, Golden Stejt se trenutno nalazi na osmom mestu Zapadne konferencije sa učinkom 17-16.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!
30. 12. 2025. u 12:24
KONAČNO LEPE VESTI ZA KK PARTIZAN! Crno-beli mogu da proslave
30. 12. 2025. u 12:59
OPET FRKA U HUMSKOJ! Partizan uručio otkaz dugogodišnjem članu
30. 12. 2025. u 11:47
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)