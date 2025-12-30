ZATO JE JEDAN OD NAJBOLJIH: Stef Kari prestigao Kevina Garneta

STEF Kari i dalje važi za jednog od najboljih napadača u NBA ligi. To je potvrdio i na utakmici protiv Bruklina.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Amerikanac je u pobedi Golden Stejta (120:107) postigao 27 poena i na taj način pretekao legendarnog Kevina Garneta na listi najboljih strelaca u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.

On je stigao do brojke od 26.071 poen, te se tako popeo na 21. mesto, što samo pokazuje o kakvom je košarkašu reč.

Podsetimo, Golden Stejt se trenutno nalazi na osmom mestu Zapadne konferencije sa učinkom 17-16.

Stephen Curry has passed Kevin Garnett, and is moving up on the all-time scoring list ⚡️ pic.twitter.com/Yt11gyRrWc — Golden State Warriors (@warriors) December 30, 2025

