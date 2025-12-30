"PREVREMENO" NIČE BAZEN USRED BEOGRADSKE ARENE! Vaterpolo spektakl na pomolu, Evropsko prvenstvo - samo što nije, organizatori imaju apel!

Ovog puta ćemo pokušati da podignemo jedan stepenik više u organizacionom smislu u odnosu na Evropsko prvenstvo 2016. godine koje je takođe bilo održano u Beogradskoj areni. Ono što svakako očekujemo i na sportskom planu da postignemo rezultat, makar približan onom iz 2016. godine, izjavio je danas u Beogradu generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Nemanja Marijan.

U Beogradskoj areni je u toku izgradnja bazena za predstojeće EP, koje je na programu od 10. do 25. januara.

"Izgradnja bazena je krenula u petak na subotu posle košarkaške utakmice između Partizana i Makabija. Možemo da kažemo da smo jedan dan praktično ispred roka, zahvaljujući svim izvođačima i podizvođačima koji vredno rade ovde svaki dan, svaku noć. Sve bliže i bliže smo konačnoj postavci bazena za predstojeće takmičenje u Beogradskoj areni", rekao je Marijan novinarima u Beogradu.



On je zahvalio Evropskoj federaciji vodenih sportova, koja je Beogradu dodelila organizaciju kontinentalnog šampionata u vaterpolu.



"U poslednjih 20 godina smo treći put organizatori prvenstva Evrope. Velika nam je čast i zadovoljstvo, a verovatno i njima imponuje da ovakvo takmičenje bude održano u Beogradu", dodao je Marijan.





"Bazen je veličine 31,5 metara sa 22,5 metara, a dubina je 2,1 metar. On bi po planu trebalo da bude završen 4. januara, a kako sada stvari stoje, verovatno će biti završen 3. januara kada će biti organizovano prvo punjenje bazena. Verujem da ćemo uz zagrevanje bazena već od 6,7 januara imati prve treninge reprezentacija ovde u bazenu u Areni", izjavio je Marijan.



Generalni sekretar VSS je pozvao navijače da u velikom broju podrže reprezentaciju Srbije na predstojećem kontinentalnom prvenstvu.



"Pozivam navijače da u što većem broju dođu upravo onako kako su dolazili i pozdravili našu ekipu 2016. godine da podrže i ovoga puta i u što većem broju dođu da daju svoj doprinos ka osvajanju neke nove medalje", rekao je Marijan.

On je istakao da je zadovoljan kako ide prodaja karata.





Generalni sekretar VSS je podsetio da poslednjih nekoliko godina šest ili sedam reprezentacija konkuriše za medalje na velikim takmičenjima.

"Tako i ovog puta imamo 6-7 ekipa od kojih svaka svaku može da pobedi i praktično je to pitanje trenutne inspiracije i trenutnog momenta. Ono što se tiče naše reprezentacije, mi uvek verujemo da možemo do samog kraja, tj. do zlatne medalje, ali da ne stvaramo taj pritisak našim momcima. Tu su nam glavni konkurenti Hrvati i Crnogorci, kao i aktuelni šampioni sveta Španci, tu su Italijani, Grci, Mađari... Biće žestoka konkurencija, ali nadam se da u Beogradskoj areni pred domaćom publikom naši vaterpolisti mogu da naprave vrhunski rezultat", zaključio je Marijan.



Vaterpolisti Srbije će na Evropskom prvenstvu u Beogradu igrati u grupi sa Španijom, Izraelom i Holandijom.



