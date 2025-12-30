PANATINAIKOS OSTAO BEZ CENTRA: Bivši košarkaš Partizana napustio velikana iz Atine

PANATINAIKOS je odlučio da se rastane sa centrom Janisom Kuzelogluom.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Kako prenosi "Gazzeta", Grk je napustio "zelene" i otišao je u Marusi na pozajmicu gde će završiti ovu sezonu.

Vredi pomenuti da je ovaj 30-godišnjak u karijeri igrao za Partizan. Crno-beli dres nosio je u sezoni 2014/15.

Kuzeloglu je ove sezone igrao jako malo za Panatinaikos. Ukupno je nastupio na devet utakmica, tri je odigrao u Evroligi, a šest u grčkom šampionatu.

On će pokušati da pomogne Marusiju da izađe iz krize, pošto je taj klub na učinku 2-8 i čeka ga borba za opstanak.

