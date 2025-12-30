Košarka

PANATINAIKOS OSTAO BEZ CENTRA: Bivši košarkaš Partizana napustio velikana iz Atine

Časlav Vuković

30. 12. 2025. u 16:26

PANATINAIKOS je odlučio da se rastane sa centrom Janisom Kuzelogluom.

ПАНАТИНАИКОС ОСТАО БЕЗ ЦЕНТРА: Бивши кошаркаш Партизана напустио великана из Атине

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Kako prenosi "Gazzeta", Grk je napustio "zelene" i otišao je u Marusi na pozajmicu gde će završiti ovu sezonu.

Vredi pomenuti da je ovaj 30-godišnjak u karijeri igrao za Partizan. Crno-beli dres nosio je u sezoni 2014/15.

Kuzeloglu je ove sezone igrao jako malo za Panatinaikos. Ukupno je nastupio na devet utakmica, tri je odigrao u Evroligi, a šest u grčkom šampionatu.

On će pokušati da pomogne Marusiju da izađe iz krize, pošto je taj klub na učinku 2-8 i čeka ga borba za opstanak.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor

BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor