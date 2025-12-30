Politika

ISTORIJSKA VEST: Srbija među 20 odsto zemalja u svetu po pripremljenosti za veštačku inteligenciju

В.Н.

30. 12. 2025. u 16:54

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na godišnjoj konferenciji da se Srbija pozicionirala visoko na listi zemalja po pripremljenosti za veštačku inteligenciju.

ИСТОРИЈСКА ВЕСТ: Србија међу 20 одсто земаља у свету по припремљености за вештачку интелигенцију

Foto: Novosti

- Srbija je skočila sa 57 na 39 mesto. To je fantastična, istorijska vest za našu zemlju. Prvih smo 20 odsto zemalja u svetu po pripremljenosti za veštačku inteligenciju i to je nešto što će nam doneti ogromnu prednost. Ni ja sasvim ne razumem sve kada je o tome reč. 

