Ekonomija

VUČIĆ O FINANSIJSKOJ SITUACIJI U SRBIJI: Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka, stanje je odlično

В.Н.

30. 12. 2025. u 16:51

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da je kurs stabilan.

ВУЧИЋ О ФИНАНСИЈСКОЈ СИТУАЦИЈИ У СРБИЈИ: Купили смо данас евре, да видите колико је држава снажна и јака, стање је одлично

Foto N. Fifić

- Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka. Kupili smo 55 miliona evra na deviznom tržištu, stanje naših finansija je odlično.

- Što se tiče pokvarene parole to su "naše pare", država je ta koja stvara ambijent za strane direkntei nvesticije, država se finansira od poreza, doprinosa, akciza. Država je ta koja pravi ambijent, kada vam je loše država kao od 2000 do 2012, tada imate 550 000 radnika bez posla, ne možete finasirate ništa, 0 kliničkih cnetara, 0 bolnica, 0 domova zdravlja. Ovo mi je vrlo verovatno poslednje godišnje obraćanje kao predsednika, zato hoću da kažem sve kako jeste građanima. - poručio je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)