VUČIĆ O FINANSIJSKOJ SITUACIJI U SRBIJI: Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka, stanje je odlično
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da je kurs stabilan.
- Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka. Kupili smo 55 miliona evra na deviznom tržištu, stanje naših finansija je odlično.
- Što se tiče pokvarene parole to su "naše pare", država je ta koja stvara ambijent za strane direkntei nvesticije, država se finansira od poreza, doprinosa, akciza. Država je ta koja pravi ambijent, kada vam je loše država kao od 2000 do 2012, tada imate 550 000 radnika bez posla, ne možete finasirate ništa, 0 kliničkih cnetara, 0 bolnica, 0 domova zdravlja. Ovo mi je vrlo verovatno poslednje godišnje obraćanje kao predsednika, zato hoću da kažem sve kako jeste građanima. - poručio je Vučić.
