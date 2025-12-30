OVOLIKO ĆE NIKOLA JOKIĆ MORATI DA ODSUSTVUJE? Poznato stanje povređenog srpskog NBA asa?
Najnovije vesti vezane za povredu koju je Nikola Jokić doživeo na NBA utakmici Majami hit - Denver nagets željno su bile očekivane i u Americi, i u Srbiji.
Kako prenosi portal "Mocart sport", Jokić je izbegao težu povredu kolena.
Centar Denvera se povredio u jednoj borbi pod košem na meču protiv Majamija, kada mu je saigrač Spenser Džons nezgodno stao na nogu.
Tom prilikom je centar Denvera naglo pokušao da pomeri stajnu nogu, nakon čega se srušio na parket, uhvatio za koleno i napustio igru uz vidne bolove, što je u tom trenutku izazvalo zabrinutost.
Srpskog reprezentativca očekuju dodatni i detaljni pregledi, a pojedini lekari su već izneli preliminarna mišljenja.
Jokićev značaj za igru Denvera je izuzetno veliki, s obzirom na to da ove sezone u proseku beleži 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici.
U slučaju da bude van terena oko mesec dana, od 1. do 31. januara, Jokić bi mogao da propusti ukupno 18 utakmica, što bi predstavljalo veliki hendikep za Nagetse.
