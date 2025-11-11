SAŠA OBRADOVIĆ UTUČEN: Evo šta je poručio nakon poraza Zvezde od Dubaija
PORAZ Zvezde zaboleo je trenera crveno-belih Sašu Obradovića.
On je bio kritičan, posebno prema defanzivi crveno-belih.
- Čestitamo Dubaiju, zaslužili su pobedu, nismo bili na našem nivou defanzivno. Bez naše agresivnosti imali smo mnogo problema u defanzivnom delu igre. Mnogo je uticao izostanak Monekea.
Potom je objasnio pad u poslednjoj deonici povredama, kako Monekea, tako i Izundua...
- I bez Monekea, imali smo problem. Čak i sa Ebukom, koji se povredio, naša rotacija je limitirana, sa niskim petorkama smo im dali 15 ofanzivnim skokovima, neki su bili ključni za njihovo samopouzdanje. Manjak rotacije je uticao na defanzivu, imali su lake poene i otvorene šuteve. Ofanzivno, to je refleksija, imali smo manje oružja kada nemamo lake poene - rekao je Saša Obradović.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Preporučujemo
MIJATOVIĆ SVE OBJASNIO: Evo zbog čega je smenjen Srđan Blagojević
11. 11. 2025. u 11:16
GOTOVO JE? Golman napušta Crvenu zvezdu
11. 11. 2025. u 09:17
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)