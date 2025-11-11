Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ UTUČEN: Evo šta je poručio nakon poraza Zvezde od Dubaija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 11. 2025. u 19:37

PORAZ Zvezde zaboleo je trenera crveno-belih Sašu Obradovića.

FOTO: KK Spartak/Aleksandar Šećerov/ABA liga

On je bio kritičan, posebno prema defanzivi crveno-belih. 

- Čestitamo Dubaiju, zaslužili su pobedu, nismo bili na našem nivou defanzivno. Bez naše agresivnosti imali smo mnogo problema u defanzivnom delu igre. Mnogo je uticao izostanak Monekea.

Potom je objasnio pad u poslednjoj deonici povredama, kako Monekea, tako i Izundua...

- I bez Monekea, imali smo problem. Čak i sa Ebukom, koji se povredio, naša rotacija je limitirana, sa niskim petorkama smo im dali 15 ofanzivnim skokovima, neki su bili ključni za njihovo samopouzdanje. Manjak rotacije je uticao na defanzivu, imali su lake poene i otvorene šuteve. Ofanzivno, to je refleksija, imali smo manje oružja kada nemamo lake poene - rekao je Saša Obradović.

