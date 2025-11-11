OVAKO NEŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo šta su uradili iz Zvezde nakon poraza od Dubaija!
KOŠARKAŠI Crvene zvezde gostovali su Dubaiju 10. kolu Evrolige. Slavio je domaćin 102:86, a nakon meča niko iz redovao beogradskog tima nije dao obaveznu izjavu pred kamerama Evroliga TV.
Prekinula je Zvezda pobednički niz od čak sedam pobeda u Evroligi. Ubedljivo je domaćin slavio, a nakon meča čekala se prva reakcija iz redova gostiju. Kao što običaj biva, iz Dubaija su utiske izneli, a čekali su se, ali nisu dočekani utisci trenera crveno-belih.
Iako je ovakva praksa retka, niko iz Zvezde se nije oglasio, ni trener, a ni njegovi pomoćnici, te ostaje da se utisci sumiraju na pres konferenciji.
Čak je i komentator ostao zbunjen čekajući reakciju srpskog tima.
Zaista nesvakidašnji potez, koji govori o tome koliko je teško pao poraz crveno-belima.
BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje
Preporučujemo
MIJATOVIĆ SVE OBJASNIO: Evo zbog čega je smenjen Srđan Blagojević
11. 11. 2025. u 11:16
GOTOVO JE? Golman napušta Crvenu zvezdu
11. 11. 2025. u 09:17
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)