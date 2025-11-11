OVAKO NEŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo šta su uradili iz Zvezde nakon poraza od Dubaija!

KOŠARKAŠI Crvene zvezde gostovali su Dubaiju 10. kolu Evrolige. Slavio je domaćin 102:86, a nakon meča niko iz redovao beogradskog tima nije dao obaveznu izjavu pred kamerama Evroliga TV.

FOTO: Ata images

Prekinula je Zvezda pobednički niz od čak sedam pobeda u Evroligi. Ubedljivo je domaćin slavio, a nakon meča čekala se prva reakcija iz redova gostiju. Kao što običaj biva, iz Dubaija su utiske izneli, a čekali su se, ali nisu dočekani utisci trenera crveno-belih.



Iako je ovakva praksa retka, niko iz Zvezde se nije oglasio, ni trener, a ni njegovi pomoćnici, te ostaje da se utisci sumiraju na pres konferenciji.

Čak je i komentator ostao zbunjen čekajući reakciju srpskog tima.

Zaista nesvakidašnji potez, koji govori o tome koliko je teško pao poraz crveno-belima.

