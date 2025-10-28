NIKOLA JOKIĆ JE "MONSTRUM"! NBA sezone tek počela, a Srbin već ispisao istoriju (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Minesota timbervulvse rezultatom 127:114 i stigli do svoje druge pobede u sezoni.
Nikola Jokić je odigrao još jedan doktorski meč. Srpski centar je upisao treći tripl-dabl u sezoni, 167. u karijeri. Meč je završio sa 25 poena, 19, skokova i 10 aistencija, a imao je 9/10 iz igre. Neverovatno!
Prethodno je protiv Voriorsa (137:131) imao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, dok je Finiksu (133:111) spakovao 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za samo 32 minuta na parketu. I Srbin je time već ispisao istoriju, pošto su tri uzastopna tripl-dabla na startu sezone samo upisali Oskar Robertson i Rasel Vestbruk.
Što se tiče utakmice vodili su Nagetsi od starta, upostavili kontolu, Nikola Jokić je mučio igrače Minesote u svom stilu, kao i Džamal Marej koji je eksplodirao sa 43 poena. Timbervulvsi su nekako držali priključak u prvom poluvremenu, čak na momente i vodili, ali bilo je nemoguće više da urade i ozbiljnije da zaprete bez povređenog Entonija Edvardsa.
Nisu imali rešenje za raspoložene goste, jednostavno nisu mogli da pariraju Nagetsima. Meč je ekipa iz Kolorada prelomila početkom četvrte četvrtine kada su došli do +13 (114:101) i praktično definitino rešili pitanje pobednika. U tim momentima je briljirao Džamal Marej, koji je postigao 23 od svoja ukupno 43 poena, uz četiri pogođene trojke, a imao je i šest skokova i tri asistencije.
Najbolji u redovima domaćih bio je Džejden Mekdenijels sa 25 poena, dok je Džulijus Rendel dodao 24, Veteran Majk Konli, koji je startovao umesto Edvardsa, ubacio je 10 poena.
Denver posle tri meča ima skor 2:1, a naredni meč igraju za dva dana protiv Nju Orleans Pelikansa.
Utorak
Detroit - Klivlend 95:116
Filadelfija - Orlando 136:124
Čikago - Atlanta 128:123
Hjuston - Bruklin 137:109
Nju Orleans - Boston 90:122
San Antonio - Toronto 121:103
Dalas - Oklahoma 94: 101
Juta - Finiks 138:134
Minesota - Denver 127:114
Golden stejt - Memfis 131:118
LA Lejkers - Portland
