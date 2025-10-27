"NOVI DŽORDAN" NE MOŽE DA IGRA KOŠARKU: Povreda ga sprečava, a započeo je NBA sezonu sjajno (VIDEO)

Ne samo da Luka Dončić, najveće pojačanje Los Anđeles Lejkersa poslednjih godina, mora da pauzira zbog povrede, već i najveća mlada američka košarkaška zvezda neće učestvovati neko vreme u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Šams Čaranija, novinar I-Es-Pi-Ena (ESPN) saopštio je u ponedeljak uveče sledeću vest:

- Zvezda Minesote Timbervulfs Entoni Edvards propustiće dve nedelje zbog istegnuća zadnje lože desne noge, izvori su otkrili ESPN-u.

Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will miss two weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/w1bULRERVP — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025

Entoni Edvards - statistika

Edvardsova statistika je odlična na početku ove sezone.

Najpre je Portlandu ubacio 41 poen, uz sedam skokova, asistenciju i blokadu.

Potom je Lejkersima postigao 31 poen, uz pet asistencija, četiri skoka i blokadu.

A onda se posle samo tri minuta igre protiv Indijane povredio (zabeleživši za tako kratko vreme pet poena i skok).

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć