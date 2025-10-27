"ZA NAS ĆE OVO BITI "RAT" PRAVI!" Donatas Motejunas uoči meča Crvena zvezda - Asvel
Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas rekao je pred meč protiv Asvela da njegova ekipa mora da odbrani domaći teren i naglasio da je ova nedelja u Evroligi izuzetno važna za "crveno-bele".
Zvezda u utorak od 19 časova dočekuje Asvel u meču sedmog kola Evrolige, sa kojim, posle četiri uzastopne pobede ima skor 4-2, dok je Asvel na 2-4.
- Očekivanja su da će ovo biti teška utakmica. Sezona je već odmakla, svi timovi i igrači osećaju umor. Tela počinju da bole, opterećenje raste. Za nas će ovo biti pravi "rat".
Nedostaje nam nekoliko igrača, ali sam siguran da ni Asvel nema kompletan roster. Ipak, moramo da pobedimo - rekao je Motejunas na konferenciji za medije.
Srpski klub je u seriji pobeda, ali je i u seriji utakmica na domaćem terenu, pošto u četvrtak "gostuje" Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić".
- Razgovaramo među sobom, ovo su utakmice koje moramo da dobijemo. Igramo kod kuće, na našem terenu, i moramo da ga odbranimo. Ako imamo velike ciljeve i želimo da uđemo u plej-of, prvo moramo da čuvamo domaći parket i da ovde dobijemo sve utakmice. Ova nedelja je izuzetno važna, jer i drugu utakmicu igramo u našoj dvorani, gde treniramo svaki dan' - dodao je Litvanac.
Motejunas odlično poznaje kvalitete rivala jer je dugi niz godina igrao za Monako.
- Asvel poslednjih godina igra brzu, atletski zahtevnu košarku. Imaju dobre šutere. Najvažnije je da zaustavimo njihove kreatore, da usporimo njihov ritam, a ubrzamo naš. Moramo da igramo fizički čvrsto, jer smo snažniji tim. Na našem terenu moramo to da pokažemo' - zaključio je Motejunas.
