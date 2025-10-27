ŠTA MU BI? Bogdan Bogdanović šokirao košarkaški svet

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su noćas na svom terenu u Inglvudu Portland 114:107, i time zabeležili svoj drugi trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškog ligi (NBA) ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, uz 10 skokova. Hrvatski centar Ivica Zubac dodao je 21 poen i osam skokova, Džejms Harden je upisao 20 poena i 13 asistencija, dok je Džon Kolins postigao 16 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović je u prvoj utakmici koju je odigrao ove sezone za 24 minuta igre zabeležio pet skokova i jednu asistenciju, uz pet izgubljenih lopti i bez postignutog poena (0/4 šut iz igre).

U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Deni Avdija sa 23 poena, uz sedam skokova i pet asistencija. Džru Holidej je dodao 21 poen, sedam asistencija i šest skokova, Šejdon Šarp je upisao 19 poena, dok je Džerami Grent postigao 17 poena.

Klipersi su četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 2/1, dok Portland zauzima 10. mesto sa jednom pobedom i dva poraza.

Majami je na svom terenu pobedio Njujork 115:107, i time zabeležio svoj drugi uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 29 poena, uz sedam skokova. Bem Adebajo je dodao 19 poena i 13 skokova, Haime Hakes Žunior je upisao 17 poena, pet skokova i pet asistencija, dok je Simone Fontekio postigao 14 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 25 minuta igre zabeležio šest poena, pet skokova i pet asistencija.

U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Džejlen Branson sa 37 poena, uz sedam asistencija i pet skokova. Mikal Bridžis je dodao 20 poena, Karl-Entoni Tauns je upisao 15 poena i 18 skokova, dok je Odži Anunobi postigao 14 poena.

Oba kluba imaju po dve pobede i jedan poraz. Majami je četvrti na tabeli Istočne konferencije, dok je Njujork šesti.

Vašington je na svom terenu izgubio od Šarlota 113:139, i time zabeležio svoj drugi poraz ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Si Džej Mekolum sa 24 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Aleks Sar je dodao 21 poen, Tre Džonson je upisao 18 poena, dok je Kris Midlton postigao 11 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za 11 minuta igre zabeležio šest poena i dva skoka.

U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Lamelo Bol sa 38 poena, uz 13 skokova i 13 asistencija. Majls Bridžis je dodao 22 poena, dok su Kolin Sekston i Kon Nupel postigli po 20 poena. Musa Dijabate je utakmicu završio sa 12 poena i 10 skokova.

Vašington zauzima 11. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 1/2, dok je Šarlot treći sa dve pobede i jednim porazom.

Ekipa Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, izgubila je od Dalasa 129:139. Najefikasniji igrač Maveriksa u toj utakmici bio je Entoni Dejvis sa 25 poena, uz 10 skokova.

Los Anđeles Lejkerse je do pobede nad Sakramentom 127:120, u odsustvu Lebrona Džejmsa i Luke Dončića, predvodio Ostin Rivs sa 51 poenom, uz 11 skokova i devet asistencija, dok je najefikasniji igrač Minesote u trijumfu nad Indijanom 114:110 bio Džulijus Rendal sa 31 poenom.

Bek Bostona Džejlen Braun i krilni centar Milvokija Janis Adetokumbo su obojica postigli 40 ili više poena u porazu svojih ekipa. Seltiksi su izgubili od Detroita 113:119, uz 41 poen Brauna, dok su Baksi poraženi od Klivlenda 113:118, uprkos 40 postignutih poena Adetokumba.