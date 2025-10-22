Košarka

SEČA U MILANU! Saigrač Nikole Jokića dobio otkaz

Новости онлине

22. 10. 2025. u 12:53

Vlatko Čančar nije uspeo da se nametne po povratku u Evroligu.

Foto: Profimedia

Košarkaš koji je dobar deo svoje karijere proveo u Denver Nagetsima je ovog leta potpisao za Olimpiju iz Milana, ali nije uspeo da stigne do velikog broja minuta i vremenom je raslo nezadovoljstvo njegovom formom. 

Sada je stiglo i obaveštenje da je napustio klub. 

- KK Olimpija Milano objavljuje da su se klub i Vlatko Čančar sporazumno dogovorili da raskinu njegov važeći ugovor. Olimpija želi da se zahvali Čančaru na njegovom primernom ponašanju, profesionalizmu i posvećenosti tokom ovih nedelja provedenih zajedno, nadajući se da će ga što pre videti ponovo na terenu, potpuno oporavljenog - navodi se u saopštenju kluba. 

Čančar je imao velikih problema sa povredama tokom svoje karijere, očigledno je da nije dovoljno oporavljen i da su se u Milanu pokajali zbog ovog potpisa...

